لشكر: “البيجيدي” حزب رجعي ومتطرف وجبت مقاومته بتوحد قوى اليسار

هبة بريس ـ الرباط

وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة والتنمية بـ”الرجعي والمتطرف”، محملا إياه التراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات وتمثيلية المرأة”.

ودعا لشكر، الذي كان يتحدث صباح امس السبت 14 شتنبر الجاري، خلال ندوة لحزبه حول دعم التمثيلية السياسية للنساء، اليسار المغربي للإتحاد من أجل مواجهة هذا المدّ الأصولي، قائلا: “يجب أن تناضل كل القطاعات اليسارية في قضية تمثيلية المرأة.. اليوم اختل التوازن لصالح توجه يميني محافظ متطرف رجعي”.

كما حمل لشكر “البيجيدي” مسؤولية التراجعات الحقوقية، مؤكدا أن كل الأحلام بعد دستور 2011 انهارت في المرحلة السابقة بفعل هيمنة المدّ الرجعى على مستوى الشأن العام، مشددا على ضرورة اتحاد اليسار لمقاومة الانتهازية والنفاق.

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