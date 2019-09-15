لشكر: “البيجيدي” حزب رجعي ومتطرف وجبت مقاومته بتوحد قوى اليسار

هبة بريس ـ الرباط
وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة والتنمية بـ”الرجعي والمتطرف”، محملا إياه التراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات وتمثيلية المرأة”.
ودعا لشكر، الذي كان يتحدث صباح امس السبت 14 شتنبر الجاري، خلال ندوة لحزبه حول دعم التمثيلية السياسية للنساء، اليسار المغربي للإتحاد من أجل مواجهة هذا المدّ الأصولي، قائلا: “يجب أن تناضل كل القطاعات اليسارية في قضية تمثيلية المرأة.. اليوم اختل التوازن لصالح توجه يميني محافظ متطرف رجعي”.
كما حمل لشكر “البيجيدي” مسؤولية التراجعات الحقوقية، مؤكدا أن كل الأحلام بعد دستور 2011 انهارت في المرحلة السابقة بفعل هيمنة المدّ الرجعى على مستوى الشأن العام، مشددا على ضرورة اتحاد اليسار لمقاومة الانتهازية والنفاق.
Foad
في 12:04
الرجعى هو من يقول هاد الكلام الرجعى من يأتى بافكار ليست من أفكار بلدنا والرجعيون إن كانو يرجعون إلى أفكار اجدادنا فمرحبا لانهم يمثلون بلدا اسمه المغرب ولماذا نكون رجعيون الافكار مبادؤنا الدينية مع تحديث ومسايرت العصر أما أن نكون تابعين للاشتراكيون .
محمد
في 12:05
هذا السيد يذكرني بيونس شلبي ايام زمان.
قال له سعيد صلاح مابيجمعش
سعيد المغربي
في 12:14
كلكم رجعيون ومتخلفون والله يجب طردكم من البلاد اللتي لم تجني منكم إلا الفضائح .
أنتم كارثة التاريخ.
متقشف مزمن
في 12:27
كل الاحزاب المغربية هي رجعية ومتخلفة وارتجالية وسوف لن نصوت سنقاطع هده الانتخابات حتى تستمعوا الى الشعب مايريد .ومن بين اولوياته :
1-تخلي الوزراء والبرلمانيون عن التقاعد اللدي ليس لهم الحق فيه
2-ربط المسؤولية بالمحاسبة
3-وجب على كل الاحزاب تقديم اناس كفؤ للمناصب الوزارية والمرلمانية .
4-كل برنامج حزبي يجب تطبيقه والمسائلة عليه في مابعد .