حوار الحضارات.. بابا الفاتيكان يستعد لزيارة تايلاند واليابان نونبر القادم

عبد اللطيف الباز _ هبة بريس / إيطاليا

يعتزم البابا الفاتيكان فرانسيس الأول القيام بزيارة رسمية إلى تايلاند في شهر نونبر المقبل، بناء على دعوة من حكومة البلاد، بحسب ما أعلنه السفير البابوي في بانكوك. ومن المقرر أن يقوم البابا بزيارة لليابان في وقت لاحق.

وقال السفير بول تشانج إن-نام في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانكوك: “تلبية لدعوة من الحكومة الملكية وأساقفة تايلاند، سيقوم الحبر الأعظم بزيارة بابوية إلى مملكة تايلاند في الفترة من 20 نوفمبر المقبل وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر. وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الزيارة في وقت لاحق”.

يشار إلى أن تايلاند دولة ذات أغلبية بوذية، ولكنها ترتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع الكنيسة الكاثوليكية في روما منذ عام 1969، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة عن ” مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في تايلاند “.

وقام بالزيارة البابوية الوحيدة إلى تايلاند، بابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني في مايو عام 1984.

ووفقا لبيان صدر اليوم، يعتزم البابا فرانسيس الأول أن يعقب زيارة تايلاند بأخرى إلى اليابان، مابين 23 و 27 نونبر 2019

وجرى الإعلان عن جولة البابا في تايلاند واليابان في ثلاث دول على نحو متزامن، هي اليابان، وتايلاند والفاتيكان.

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