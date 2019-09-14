“أرونج” و”طوطال” تخاطران بحياة ساكنة جرسيف بسبب “لاقط هوائي”

هبة بريس _ جرسيف

أثارت بداية أشغال لإحداث لاقط هوائي للاتصالات الهاتفية (شركة اورونج) بمحطة للوقود بحي سيدي موسى شارع محمد السادس بجرسيف، غضب سكان الحي الذين خرجوا في هاته الاثناء للاحتجاج ضد تثبيت اللاقط الهوائي، ومطالبين بإلغاء الترخيص لتثبيت الجهاز، نظرا للأضرار الصحية الخطيرة المرتبطة به.

واستغربت ساكنة الحي من قيام صاحب محطة التزود بالوقود (طوطال) بالسماح للشركة المذكورة بتثبيت “الريزو” ضدا على ارادة ساكنة الحي وفي توقيت بث الشك في نفوس ساكنة الحي بعدما عمد مالك المحطة ومعه بعد العمال الى التسلل في جنح الظلام لاتمام عملية تثبيت اللاقط في ظروف تفتقر لادنى شروط السلامة.

وتساءلت ساكنة الحي بخصوص الجهات التي منحت الترخيص للشركة من اجل انجاز اشغال التثبيت في جنح ظلام ليلة السبت /الأحد، متجاهلة _ اي السلطات_ الاخطار الصحية التي اثبتتها الدراسات العلمية ل”الريزو” سيما ان المنطقة تتميز بكثافتها السكانية المرتفعة، وسط تحذيرات من تأثيرات الموجات المغناطيسية على صحة عموم المواطنين والمواطنات.

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