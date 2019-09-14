تونس تحبس أنفاسها عشية اقتراع رئاسي يتنافس فيه 26 مرشحا

هبة بريس - وكالات

يتوجه التونسيون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد (15 سبتمبر 2019) لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في انتخابات مبكرة يتنافس فيها 26 مرشحا. أما خارج تونس فإن مكاتب التصويت فتحت منذ يوم أمس الجمعة ولثلاثة أيام.

وتستمر الجلبة السياسية في تونس. فحال انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة منتصف ليل الجمعة إلى السبت بدأت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر. وبدا نشطاء بتعليق ملصقات أكثر من 1500 قائمة تشارك في سباق البرلمان.

وكانت وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي قبل أشهر من انتهاء ولايته نهاية العام، قلبت مواعيد الانتخابات. وشدت الانتخابات الرئاسية المبكرة كل الانتباه على حساب الاقتراع التشريعي الذي يتوقع أن يكون بين جولتي الانتخابات الرئاسية.

وبدت آخر الاستعدادات على قدم وساق نهار السبت مع نقل صناديق الاقتراع المختومة تحت رقابة الجيش الوطني. وأعلنت وزارة الداخلية نشر أكثر من سبعين ألف عنصر أمن لتأمين الاقتراع الأحد.

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