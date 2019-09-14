نشطاء..حساب العثماني ينشط فقط عند “الشدائد” وكثرة التعازي حولت الصفحة الى “مقبرة”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس _ الرباط

عمت منصات التواصل الاجتماعي موجة سخرية واستهزاء بسبب المهمة الجديدة التي اصبح يقوم بها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وزعيم الحزب الذي تصدر صناديق الاقتراع، بعدما بات يسارع عند كل فاجعة تضرب احدى المناطق بالمملكة الى تقديم التعازي لاسر الضحايا عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ماحدا بنشطاء العالم الازرق الى تشبيهها ب”المقبرة”.

وانتقد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي اقتصار رئيس الحكومة على تقديم التعازي دون القدرة على القيام بمبادرات من شانها ان تحرك المسؤولين او على الاقل الانتقال الى مكان الفاجعة للوقوف ميدانيا على واقع الحال وهو مالم يحدث سواء في فاجعة تارودانت او الراشيدية.

واعتبر مغاربة الفايسبوك أنه ليس عيبا أن يقدم رئيس الحكومة التعازي لعائلات ضحايا الكوارث التي أصبحت تجتاح المغرب، بل العيب كل العيب في أن يعتكف العثماني في مكتبه المكيف ويرسل عبارات التعزية والمواساة ، حيث اعتبر نشطاء ان رئيس حكومة يقوم بأضعف الإيمان، وينشّط حسابه عند “الشّدائد”.

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