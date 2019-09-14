حزب منيب.. “اطلاق سراح معتقلي الريف يُمهد لبناء مغرب المواطنة”

هبة بريس - الرباط
طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، باطلاق سراح جميع معتقلين احداث الحسيمة وتحقيق ما اسماه المطالب العادلة التي من شانها استرجاع الثقة والتمهيد لبناء مغرب المواطنة الكاملة.
واضاف الحزب في بلاغ له انه يقف الى جانب ما اسماه “النضالات الشعبية السلمية وعلى رأسها حراك الريف الذي تميز بالرقي والسلمية والارتباط بالوطن” على حد تعبير بلاغ للحزب.
ونبه المكتب السياسي للحزب إلى “العواقب الوخيمة للوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد والذي يزداد قتامة ، وتجاوزت أضراره الطبقات الشعبية إلى الكثير من شرائح المجتمع في معيشها اليومي. وهي الأوضاع التي لم تعد الجهات الحاكمة قادرة على إخفائها مسجلة اعترافاتها المتوالية بالأزمة الخانقة وبفشل نموذجها التنموي الذي طالما هللت له ولمخططاته”.
مروكي حر
في 10:58
ان ثُم اطلاق صراح المعتقلين الدين لا يعرفون بالعلم المغربي سيسقط المغرب في دوامة لا نهاية لها . العفاء يمكن النظر فيه بغد 19 سنة . ان ثم اخلراجهم ستبدء مظاهرات اشد في كل المملكة. بصفتي مواطن مغربي بسيط عروبي لا اوافق على الاعفاء عن المعتقلين الدين يوظفون ابائهم عند هلندا للضغط غلى المملكة الشريفة نقطة نهاية.
جمال بدر الدين.
في 14:42
إطلاق سراح اامعتقلين السياسيين لايكفي لبناء مغرب الحرية والرأي…المشهد مليء بالتناقضات والثغرات وتراكم الانتكاسات من كل الألوان والأنواع…فكيف نختصر مصيبة عظمى ابتلينا بها في إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعارضة الحقيقية التي جاء بها شباب الريف ليعلنوا أمام الملأ أن السياسيين يبيعون مختلف القضايا السعبيةومقابلةمثالحهم الخاصة والضيقة…انظروا كيف باع بنكيرا ملفات كثيرة منها المحروقات والتقاعد من أجل أن يحظى هو بتقاعد مريح…إن هذه ااملفات لايمكن اختصارها في إطلاق سراح المعتقلين…المغرب يجب أن يكون حرا مستقلا أو لايكون !!!