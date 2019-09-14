حزب منيب.. “اطلاق سراح معتقلي الريف يُمهد لبناء مغرب المواطنة”

هبة بريس - الرباط

طالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، باطلاق سراح جميع معتقلين احداث الحسيمة وتحقيق ما اسماه المطالب العادلة التي من شانها استرجاع الثقة والتمهيد لبناء مغرب المواطنة الكاملة.

واضاف الحزب في بلاغ له انه يقف الى جانب ما اسماه “النضالات الشعبية السلمية وعلى رأسها حراك الريف الذي تميز بالرقي والسلمية والارتباط بالوطن” على حد تعبير بلاغ للحزب.

ونبه المكتب السياسي للحزب إلى “العواقب الوخيمة للوضع المتأزم الذي تمر منه البلاد والذي يزداد قتامة ، وتجاوزت أضراره الطبقات الشعبية إلى الكثير من شرائح المجتمع في معيشها اليومي. وهي الأوضاع التي لم تعد الجهات الحاكمة قادرة على إخفائها مسجلة اعترافاتها المتوالية بالأزمة الخانقة وبفشل نموذجها التنموي الذي طالما هللت له ولمخططاته”.

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