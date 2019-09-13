حريق مهول في سوق شعبي بفاس والأسباب مجهولة

نُشر بتاريخ :  2019-09-13 - 21:46
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خالد لعروسي ـ هبة بريس

اندلعت نيران كثيفة في سوق شعبي بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة 13 شتنبرالجاري، مما خلق رعبا وهلعا كبيرين بين الساكنة.

و كشفت مصادر محلية ل “هبة بريس”أن الحريق المهول الذي اندلع بأحد الأسواق الشعبية والمعروف بسوق “بن دباب ” والمتواجد بجنان الحريشي ، تجاوز قدرات عناصر الإسعاف والوقاية المدنية، وأن لولا الشباب والمواطنين الذين تطوعوا لإخماد الحريق لكانت الكارثة ضخمة ، مضيفة أن عددا من المسؤولين تواجدوا في عين المكان من أجل تسريع وثيرة الإطفاء والتقليل من الخسائر المادية.

المصادر ذاتها أكدت على أن الحريق التهم 43 براكة للخضروات و 4 محلات تجارية و حرائق طفيفة بشقتين ، إضافة إلى إصابة شخصين بالاختناق ، وأن انتشار الحريق بسرعة سببه وجود مواد قابلة للاحتراق في السوق، مؤكدا على أن النيران اشتعلت، في البداية في براكات للكتب و الخضروات وامتدت إلى بعض المحلات التجارية و المنازل المجاورة، مما زاد من كثافة الدخان الذي انتشر في سماء المنطقة .

وأن سبب اندلاع هذا الحريق لازال إلى حدود الساعة مجهولة، وأن شاحنة الوقاية المدنية، عجزت عن السيطرة على النيران القوية، وهو ما استدعى تدخل شاحنات أخرى لإخماد الحري ، فيما استنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية، وعناصر الوقاية المدنية، التي تمكنت بعد مجهودات كبيرة من إخماد الحريق.

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تعليق واحد

  1. احمد

    في 02:44

    كما هي العادة حريق مفتعل للتخلص من البراريك والأسواق العشوائية

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