فتاة تنتحر على المباشر في مكالمة فيديو عبر الوتساب بمدينة العروي

هبة بريس : وجدة

تعيش مدينة العروي بإقليم الناظور على وقع فضيحة جنسية، انتهت بإنتحار فتاة في محادثة مباشرة على تطبيق “الواتساب” مع زوج أختها، حيث اغتصبها وهي قاصر، وظل يستغلها جنسيا لمدة طويلة، وبعد افتضاح أمره من قبل زوجته، أجبرهما على ممارسة الجنس معه على فراش الزوجية.

وحملت عائلة الضحية زوج الأخت المسؤولية الكاملة في ما عانته من ضغوط واستغلال جنسي، قبل أن تتجرع السم وتضع حدا لحياتها، في حين اكتفى المتهم بمحاولة إقناعها بالعدول عن الانتحار، دون أن يخبر عائلتها، من أجل التدخل لإنقاذ حياتها.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور أعطى تعليماته للدرك الملكي بالعروي بفتح تحقيق، بعد توصله بشكاية عائلة الضحية، معززة بنسخ المحادثات التي تمت بينهما لحظات قليلة، قبل انتحارها.

وأكدت المصادر أن الدرك الملكي أحال، أرقام ثلاثة هواتف في ملكية المتهم، كان يتواصل بها مع الضحية، على الجهة المختصة لإجراء خبرة رقمية عليها، مشيرة إلى أن زوج شقيقة الضحية في حال تأكد تورطه في هذه الفاجعة، سيواجه تهما ثقيلة، حسب ما جاء في الشكاية، وهي الاتجار في البشر والاغتصاب وهتك عرض والخيانة الزوجية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.

وتعود تفاصيل العلاقة الجنسية إلى سنوات، عندما كانت الضحية قاصرا، إذ في مناسبة زارت منزل شقيقتها المتزوجة، فاستغل الزوج وجودهما لوحدهما واغتصبها، وخوفا من الفضيحة التزمت الضحية الصمت، فاستغل الزوج هذا المعطى، وظل يمارس عليها الجنس لفترة طويلة.

وبعد العثور على الضحية جثة، خلصت الأبحاث التي أشرف عليه الدرك الملكي بالعروي، أن الأمر يتعلق بانتحار، إلا أن مسار التحقيق سيعرف منحى جديدا بعد الاطلاع على هاتفها، والوقوف على محادثات مع زوج شقيقتها قبل انتحارها بلحظات.

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