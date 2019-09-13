“مريض جدا”.. محامي بن علي يكشف تطورات حالة رئيس تونس الأسبق

هبة بريس - وكالات

قال محامي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011، إنه نقل إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.

وصرح منير بن صالحة لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن ابنة زين العابدين بن علي اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما “مريض جدا”، بعد سنوات من علاج سرطان البروستاتا.

وحسبما أوردت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، فإن المحامي أضاف أن بن علي موجود في أحد مستشفيات جدة.

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