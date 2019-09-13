تقرير جطو يفضح وزارة اعمارة .. اقتناء ذاكرات للتخزين “USB” ب 750 درهم للواحدة

هبة بريس

فضائح من العيار الثقيل تلك التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، حول التدبير المالي والتسييري لعدد من المؤسسات والشركات التابعة للدولة.

أحد فضائح التقرير الذي ستننشر محتواه بالتفصيل عبر حلقات، تسجيل اختلالات مالية مهمة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وحسب ذات التقرير، فقد تبين أن وزارة اعمارة تعمد الى المبالغة في بعض سندات الطلب عبر تسجيل مبالغ مالية كبيرة لا علاقة لها بالأثمنة المعروفة لدى العامة.

وأوضح التقرير، أن الوزارة سجلت اقتناء 50 ذاكرة للتخزين من نوع “usb 32 g kingston” بمبلغ 720 درهم في حين أن سعرها المتداول في السوق لا يتجاوز 200 درهم.

فضيحة وزارة اعمارة، التي تم تداولها بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أثارت سخط عدد من النشطاء الذين طالبوا الحكومة باعتماد تقرير جطو في التعديل الحكومي المرتقب، عبر إعفاء جميع الوزراء الذي تبث في حق وزاراتهم اختلالات وشبهات خطيرة

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