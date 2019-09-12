العثماني يتحدث عن ”إنجاز عظيم“ يضعه محل سخرية من جديد

وضع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نفسه من جديد محل سخرية كبيرة من قبل رواد ومواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بعدما نشر تدوينة على صفحته الرسمية يكشف فيها عن إنجاز غير مسبوق، ألا وهو إصدار الأرصاد الجوية ولأول مرة في تاريخها نشرةً إنذارية باللغة العربية.

وقوبلت تدوينة سعد الدين العثماني، بالتهكم والاستهزاء من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الإنجاز المحقق ضخم وكبير ويقدم الشيء الكبير للمواطنين المغاربة كما أنه يسعى لفك العزلة عن سكان المناطق القروية.

وعلق مواطن قائلا :”مشروع صخم وهائل كنت أحلم بهذا اليوم طوال حياتي لتعم الفرحة في البلاد ، هنيئا للشعب المغربي بهذا الانجاز الذي لم يسبق له مثيل في البشرية ،، إرحموا عقولنا قليلا مزال فيها الامل“.

وزاد موطن اخر متهكما على رئيس الحكومة، :”انه لا إنجاز عظيم سيكتبه لكم التاريخ بمداد من ذهب انه يوم عظيم تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر والحمد لله“، بينما أضاف معلق اخر :”كل مرة كنتعلمو حوايج جداد من عندك اسي العتماني كنشكروك على هاد الخبر الجميل وكنشكروك على هاد الجملة لي مزال في الادهان ديالنا

الروبيني اخرج الماء ولانكاصا اطفا الضوء“.

هذا وليس هذه المرة الأولى الذي يتعرض فيها سعد الدين العثماني للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث سبق وأن تعرض لسخرية أكبر في شريط فيديو تحدث فيه عن الماء والكهرباء حينما قال :”الا حليتي الروبيني كيخرج الما…وإلا شعلتي طفاية كيشعل الضو…“.

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