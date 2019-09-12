رابطة الجالية المغربية للاندماج و التضامن بإيطاليا عمل دؤوب من أجل إندماج وتعايش أفضل

عبد اللطيف الباز - ميلانو / إيطاليا

رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن بإيطاليا ،جمعية غير ربحية تأسست سنة 1997 من طرف فعاليات مغربية قاطنة بجهة البيومنتي بمدينة نوفارا الإيطالية لتكون إضافة نوعية لتعزيز العمل الجمعوي في بلدان الاستقبال, و منذ نشأتها انكبت الجمعية على تسطير برنامج عام يأطر عمل الجمعية, حيث حددت الخطوط العريضة لهذا البرانامج في تلاث محاور أساسية: العمل الثقافي, الأنشطة الرياضية و العمل الإجتماعي, و تتوخى الجمعية من خلال هذا البرنامج جعل العمل الجمعوي أداة لتحقيق اندماج إيجابي و فعال للمهاجرين المغاربة في مجتمع الإستقبال, تعزيز مبادئ التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع, مع الحرص على الحفاظ على مقومات الهوية المغربية الأصيلة بكل تجلياتها الثقافية و الدينية المعتدلة, كما تجعل رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن في صلب اهتمامها تحسين صورة المهاجرين المغاربة بإيطاليا , و كذا إبراز مواهبها في التنظيم و الانفتاح على كافة مكونات مجتمع الإستقبال

و لتحقيق أهدافها المسطرة تعمل جمعية رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن على تعزيز التنسيق و العمل المشترك مع العديد من المؤسسات الرسمية و الخاصة, على رأسها بلدية بيزوصو, بجهة لومبارديا إقليم فاريزي , مؤسسة الثقافة العربية, و غيرها من المؤسسات

و وعيا منها بأهمية الإعلام في التعريف بالجمعية و أهدافها و كذا مواكبة كافة نشاطاتها, تدير رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن لقاءات تواصلية تحاول من خلاله الجمعية التطرق لكل هموم و تطلعات الجالية المغربية القاطنة بالخارج عبر طرح العديد من المواضيع التي تهم المعيش اليومي للمهاجرين المغاربة, كما تتوخى الجمعية من وراء هذا البرناج كذلك خلق جسور التواصل مع الوطن الأم المغرب

و من جهة أخرى, تنفتح الرابطة على العديد من المواقع الإعلامية داخل المغرب أو خارجه, من خلال التغطية المستمرة لكافة أنشطة الجمعية على مدار السنة, كما عرفت بعض أنشطة الجمعية تغطية متميزة أبرزها مواكبة الشباك الوحيد المتنقل في مرحلته الثانية بإيطاليا , كما تشارك الجمعية هموم انشغالات مغاربة العالم حول تداعيات الأزمة الإقتصادية بإيطاليا على المهاجرين بصفة عامة

و بفضل عملها الدؤوب و المستمر, و بفضل إشعاعها على المستويين الدولي و الوطني, استطاعت رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن بإيطاليا أن تخلق فروع لها في العديد من الجهات القريبة و المجاورة , حيث وصل عدد فروع الجمعية إلى 4 فروع الفضل كذلك للمكتب المسير للرابطة المتكون من محمد افرياض ويونس اصنار والكاتب العام المحنك هشام عطروشي وعمري رشيدة وجميع أعضاء الرابطة

وتأكيدا على تمسكهم بمغربية الأقاليم الجنوبية أشاد رئيس رابطة الجالية المغربية للاندماج والتضامن بإيطاليا “متعبد عبد القادر” في تصريح حصري خص به موقع هبة بريس بموقف المغرب تجاه قضية الصحراء المغربية مؤكدا على أهمية المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للاقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.

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