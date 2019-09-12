لأول مرة.. سويسرا تسحب الجنسية من مدان بالإرهاب

هبة بريس - وكالات

أعلنت سويسرا أنها سحبت للمرة الأولى جنسيتها من شخص مزدوج الجنسية تمت ادانته دين بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وأفاد بيان “للمرة الأولى، سحبت دائرة الهجرة في الدولة الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن البيان أن الرجل حكم عليه بالسجن “عدة سنوات بسبب الدعاية وتجنيد مقاتلين لصالح منظمة إسلامية محظورة”.

وتؤكد السلطات الفيدرالية أن دائرة الهجرة بإمكانها سحب الجنسية السويسرية من شخص يحمل جنسية أخرى “يقوض بشكل خطير مصالح أو سمعة سويسرا وبالتالي يعرض أمن البلاد للخطر”.

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