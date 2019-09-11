شغيلة الـ”UGTM” تنتفض في مسيرة الكرامة ضد عمدة فاس

ع محياوي- هبة بريس

نظمت شغيلة الاتحاد العام. للشغالين بالمغرب بالعاصمة العلمية فاس صباح اليوم الاربعاء 11 شتنبر الجاري مسيرة احتجاجية انطقلت من المقر الاقليمي لذات النقابة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية مرورا بشارعي الحسن الثاني والجيش الملكي اطلقوا عليها مسيرة الكرامة.

ويأتي تنظيم هذه المسيرة التي دعت اليها الكتابة الإقليمية لذات النقابة للتعبير عن رفضها للمضايقات التي تطال مناضلي ومناضلات الاتحاد من قبل عمدة فاس والزمرة المحيطة به والتصدي لها بالاساليب الحضارية السلمية.

هذا وقد رفع المحتجون شعارات مناوئة للسلوكات اللامسؤولة للسيد العمدة التي يستهدف من خلالها رموز نقابة الاتحاد والتعبير عن استنكارهم الشديد لها والتعبير عن قلقهم حيال التراجعات الممنهجة التي طالت وتطال الحريات النقابية في عهد حكومة البيجيدي.

جدير بالذكر أن عمدة فاس اتخذ قرارا إداريا مع بداية الدخول المدرسي ضد الكاتب الاقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس كإجراء انتقامي وتعسفي تؤطره خلفية سياسية مقيتة الأمر الذي اعتبره شغيلة الاتحاد وأوساط حقوقية بالقرار الرجعي واللامسؤول ضد قيادي نقابي ينتمي لإحدى أكبر المركزيات النقابية تمثيلية بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0