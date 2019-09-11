إيقاف إسباني بتهمة التغرير بقاصر ومحاولة هتك عرضه

نُشر بتاريخ :  2019-09-11 - 21:31
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ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية بالحاجب، اليوم الأربعاء، من اعتقال شخص من جنسية إسبانية بنادي للأنترنيت بحي أقشمير وسط مدينة الحاجب، يشتبه في تورطه في التغرير بقاصر واستمالته لهتك عرضه.

وبحسب مصادر ” هبة بريس “، فإن المشتبه فيه تم إيقافه بعد إخطار مواطنين الشرطة بوجود مواطن إسباني في حالة تلبس رفقته طفل قاصر لا يتجاوز عمره 11 سنة بإحدى نوادي الأنترنيت وسط المدينة، وهما بصدد مشاهدة مواقع إباحية مخلة للحياء يحاول من خلالها المشتبه فيه إيقاع الطفل القاصر في فخ من أجل ممارسة الجنس عليه.

وقد جرى وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، و الإستماع إليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالته على عدالة مكناس بالمنسوب إليه.

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