الشرقاوي : معطيات اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال “غير مدققة وشاردة “

هبة بريس ـ الرباط

توقف المحلل السياسي عمر الشرقاوي عند بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليوم 3 شتنبر ااجاري مستعرضا خطأ اعتبره ” كبيرا وغير مقبول من حزب، بغا يقطر الشمع على الحكومة فظهر ان معطياته غير مدققة وشاردة ولا تليق ببلاغ لجنة حزب يراهن عليه لقيادة الحكومة ”

عمر الشرقاوي اعاد ادراج بلاغ اللجنة التنفيذية القائل ” “كما تسائل الحكومة عن عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم صدوره منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار، لاسيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض بعد أن تمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي…”

وكشف الشرقاوي ان المرسوم التطبيقي لقانون صندوق الكوارث الطبيعية الذي احدث بموجب القانون رقم 110.14، قد نشر بالجريدة الرسمية يوم 16 ماي 2019 مرفوقا بقرار لوزير الداخلية في هذا الشأن، في حين ان مشروع المرسوم الذي تم سحبه من المجلس الحكومي يتعلق ب: “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” والذي ينص على احداث رسم لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0