على مدى عشرة أيام .. خمسة مغاربة يبحثون عن الذهب في روسيا

هبة بريس – القسم الرياضي

بعد سلسلة من الإستعدادات المكثفة و المعسكرات المغلقة ، سافرت بعثة المغرب في رياضة الملاكمة لروسيا قصد المشاركة في بطولة العالم للكبار و كل أملهم أن يرفعوا راية المغرب في بوديوم التتويج بالبطولة العالمية.

و سيمثل المغرب خلال بطولة العالم للكبار و التي ستحتضنها مدينة كاترينبورغ الروسية في الفترة ما بين 11 و 21 شتنبر الجاري خمسة ملاكمين من بين 365 ملاكما يمثلون 78 بلدا من مختلف قارات العالم.

و يتشكل الفريق الوطني من الملاكمين سعيد مرتجي في وزن 52 كلغ و الذي سيواجه في اللقاء الافتتاحي خصمه الأذربيجاني يوسف مسعود ، ثم محمد حموت في وزن 57 كلغ و الذي سيواجه ساجيزوف بختقارمن طاجكستان، و كذلك زين العابدين أمروغ في وزن 69 كلغ و الذي سيواجه السوداني أحمد عبد الرحمان.

كما سيمثل المغرب أيضا الملاكم طارق العلالي في وزن 75 كلغ و الذي سيواجه الفيليبيني مارسيال أومير ، فيما سيختتم يونس باعلا في وزن 91 كلغ مواجهات الافتتاح بألوان المغرب في مواجهة خصم من ليتوانيا يدعى تماسوسكاس تاداس.

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