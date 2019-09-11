صيدلاني يقتل زوجته بالصخيرات وينتحر ب” واد الشراط“

هبة بريس – الرباط

أقدم صيدلاني صبيحة يوم الأربعاء بمدينة الصخيرات قتل زوجته التي تشتغل معه في نفس الصيدلية، عبر طلاقات نارية ببندقية صيد مرديا إياها جثة هامدة.

وحسب مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس فالزوج المعروف بحسن أخلاقه وطيبوبته داخل مدينة الصخيرات فر بعد فعلته هاته، قبل أن يتم الثور عليه قبل قليل منتحرا بالطريق الساحلية على مقربة من قنطرة واد الشراط بإطلاق الرصاص في جسدة عبر البندقية ذاتها.

هذا ولم يتسنى للجريدة معرفة التفاصيل الكاملة لسبب الشجار الذي أودى بحياة سيدة وشرد أسرة كاملة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القادمة، خصوصا وأن الهالك والهالكة تركا وراءهما ابنين .

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