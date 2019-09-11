بعد وفاته بالمغرب.. وصول جثمان العالم النووي إلي مصر

هبة بريس - وكالات
أفرجت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، عن جثمان العالم المصري، أبو بكر عبد المنعم رمضان، أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، عقب وصوله من المغرب، وسلمته لأسرته ليواري الثرى بمثواه الأخير.
ووصل الجثمان علي طائرة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، وأنهت سلطات الحجر الصحي إجراءات الإفراج عن الجثمان، ومراجعة التقرير الطبي المرفق له، وتسليمه لأسرته.
وكان رمضان توفي في مدينة مراكش، إثر إصابته بعارض صحي طارئ خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.
وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات، وصعد لغرفته، وأبلغ الفندق الذي حاول نقله للمستشفى لكنه توفى.
علي
في 11:04
إن لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين . لا بد من فتح تحقيق معمق لأن اليد السرية للعدو طويلة ولها جميع الإمكانيات المادية والبشرية.
حزين
في 11:42
عدة علماء نوويون عرب تمت تصفيتهم من طرف إسرائيل..مصريون وعراقيون من عهد الشهيد صدام طبعا..لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سمعتم يوما بمقتل عالم نووي إيراني؟؟..لا أبدا..لأن اسرائيل لا تقتل إلا العلماء التابعين لأنظمة لا تثق فيها أو تشكل حقا تهديدا عليها..واما النظام الإيراني المعمم فهو حليف إسرائيل والغرب في السر..وإسرائيل تعلم علم اليقين أن برنامج إيران النووي (إن كان هناك حقا برنامج نووي لأني أشك في ذلك وأظن انها لعبة متفق عليها بين الغرب وإيران و أنهم يريدون بذلك إخافة العرب ودفعهم لطلب المزيد من الحماية مقابل الأداء) أن هذا البرنامج النويي الإيراني هو موجه ضد العرب فقط..وليس اسرائيل..ويكفي مشاهدة التصريحات العدوانية الطائفية لمسؤولين إيرانيين متشددين ضد العرب وتهديداتهم المتواصلة وكذا دواوين شعرائهم القوميين الفارسيين الذين يسبون من خلال قصائدهم العرب وينعتوهم بأقدح الأوصاف..ناهيك عن الجرائم التي ترتكبها إيران ضد المسلمين العرب في الدول العربية التي تحتلها عسكريا وبالقوة..