خصم الوداد لقناة الرياضية: “لابغيتو تنقلو الماتش و التصريحات خلصونا بالدولار”‎

هبة بريس – الدار البيضاء

أوقعت قرعة الدور التمهيدي المكرر لعصبة الأبطال الإفريقية فريق الوداد الرياضي المغربي في مواجهة مع خصمه إفس نواديبو الموريتاني ، حيث ستجرى مباراة الذهاب بملعب شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط بداية من الساعة الخامسة عصرا من يوم الأحد المقبل 15 شتنبر.

و أصدر فريق إفس نواديبو الموريتاني بيانا أكد فيه أنه يمنع منعا كليا إدخال أي كاميرا للملعب مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها الصحافيون ، و أنه يتعين على الشركات و القنوات و المواقع الراغبة في نقل اللقاء أو الحصول على تصريحات اللاعبين و الفريقين سواءا قبل أو بعد المقابلة التواصل مع إدارة النادي و تسديد المبلغ الذي تم وضعه كمقابل لهاته العملية.

و أوضح النادي الموريطاني أن أي قناة أو منبر إعلامي مهما كانت صفته بما فيهم قناة الرياضية المغربية يريد نقل اللقاء عليه دفع مبلغ 10 ألاف دولار للفريق الموريطاني ، فيما أن أخد ارتسامات و تصريحات المدربين و اللاعبين قبل أو بعد المقابلة سيكون مقابله هو 1500 دولار تدفع مسبقا.

هاته الشروط التي فرضها الفريق الموريتاني أثارت استياء جماهير الوداد خاصة أن لقاء العودة الذي سيجري بالبيضاء سينقل على النايلسات مجانا و سيكون بإمكان الجمهور الموريتاني و كل الجماهير العربية و العالمية من تتبعه مباشرة على الهواء دون تأدية أي مبلغ.

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