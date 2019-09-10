أربعة أبطال يرفعون راية التايكوندو المغربي في اليابان بحثا عن التأهل الأولمبي‎

هبة بريس – الدار البيضاء

يواصل الرياضيون المغاربة في منافسات عديدة بحثهم عن بطائق التأهل للألعاب الأولمبية التي ستحتضنها طوكيو اليابانية صيف سنة 2020 ، حيث جاء الدور هاته المرة على ممثلي التايكوندو المغربي و الذين سافروا لليابان بحثا عن الحلم المنشود من خلال الجائزة الكبرى للتايكوندو.

و في هذا الصدد، سيشارك المنتخب المغرب للتايكواندو في منافسات الجائزة الكبرى، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة بمدينة شيبا اليابانية في الفترة ما بين 12 و16 شتنبر الجاري، حيث يتشكل الفريق الوطني، الذي يخوض غمار هذه المسابقة إلى جانب المصنفين في المراكز 30 الأولى عالميا، من البطلة أميمة البوشتي في وزن أقل من 49 كلغ وندى لعرج في وزن أقل من 57 كلغ وعمر لكحل في وزن أقل من 58 كلغ، ثم أشرف محبوبي في وزن أقل من 80 كلغ.

و تمكنت العناصر الأربعة المشكلة للنخبة الوطنية من حجز مكان لها للتنافس على الجائزة الكبرى بعد نجاحها في تحسين مراتبها في التصنيف العالمي، خاصة بعد الإنجاز الكبير الذي حققته خلال الدورة 12 للألعاب الإفريقية التي احتضنها المغرب بانتزاعها 11 ميدالية ، 5 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات، علما أن هاته المحطة تشكل فرصة للأبطال المحتلين للمراكز ما بين 4 و14 لضمان مقعد ضمن الستة الأوائل المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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