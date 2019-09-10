الأحياء الشعبية تحترق ليلة عاشوراء و الأمن يستنفر جهوده في ليلة بيضاء

هبة بريس – الدار البيضاء

ليلة بيضاء عاشتها مختلف العناصر الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء و بالأخص بالأحياء الشعبية فيما بات يعرف بمناسبة ليلة عاشوراء و التي أزاغها البعض عن مفهومها التقليدي بعدما تم ابتكار أساليب و طرق دخيلة عن ثقافتنا و مجتمعنا و ديننا قصد الاحتفال بها.

ليلة أمس ، تحولت العشرات من الأحياء و الأزقة بمختلف مناطق الدار البيضاء لأشبه ما يكون بساحات حروب متفرقة ، استعملت فيها مختلف أنواع المتفرقعات التي تباع في الشوارع علنا هاته الأيام فضلا على إطارات العجلات المطاطية و التي ارتفعت ألسن النيران بها معلنة أن البيضاء ستعيش ليلة بيضاء.

و تحولت أحياء من قبيل سيدي مومن و البرنوصي و عين السبع و سباتة و الحي المحمدي و التشارك و مولاي رشيد و سيدي عثمان و ليساسفة و الهراويين و غيرهم لنقاط رعب بعدما تبادل مراهقون أغلبهم ملثم الرشق بمختلف أنواع “القنبول” وسط صخب كبير تحيط به نيران العجلات المطاطية المحترقة.

عناصر الأمن و رغم جهودها المكثفة غير أنها لم تتمكن من السيطرة على كل الجموع التي خرجت ليلة أمس تحتفي بمناسبة عاشوراء على طريقتها “الصبيانية” ، حيث تعرض عدد من عناصر الأمن للاستفزاز بسبب قيامهم بواجبهم المهني أثناء حملاتهم الواسعة النطاق طيلة أمس خاصة من خلال حجزهم لعدد من المواد التي كان القاصرون ينوون الاستعانة بها في ليلة الاحتفال بعاشوراء.

كما لم يسلم بعض المواطنين من شغب المراهقين بعدما حاولوا ثنيهم عن مواصلة الاحتفال بالقرب من سياراتهم المركونة و مقرات سكنهم ، بعدما تفاجؤوا بمحاولة الاعتداء عليهم من خلال رميهم ب”القنبول” و كذلك مادة “الكاربون” التي لجأ البعض لتقنية مبتكرة قصد استعمالها في الاحتفالات خاصة أن ذوي انفجارها يسمع من بعيد و بشكل مرعب و قوي.

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