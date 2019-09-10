سطات.. جريمة قتل بشعة والمشتبه به في قبضة الأمن

هبة بريس_ سطات

استيقظت ساكنة مدينة سطات صباح اليوم الثلاثاء على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شابة إثر تعرضها لطعنات قاتلة تلقتها من أحد المشتبه به على مستوى الجهتين اليمنى واليسرى بحي مبروكة بقلب مدينة سطات ليلة الاثنين الثلاثاء كانت كافية لإسقاطها أرضا مضرجة في واقعة دموية لازالت أسبابها مجهولة.

وأكدت ذات المصادر، أن الشابة التي تم نقلها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، ظلت تصارع الموت، إذ تم تحويلها على قسم العناية المركزة وكذا المركب الجراحي في محاولة من الطاقم الطبي لانقاذها، قبل أن تسلم روحها لخالقها ليتم ايداع جثته مستودع الأموات بالمستشفى ذاته حيث من المرجح ان يتم اخضاعها لتشريح طبي دقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

عناصر الامن التابعة لولاية أمن سطات التابعة للدائرة المداومة الاولى، وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع، فيما أفلح عنصرين من عناصرها من القاء القبض على المشتبه به بإحدى اطراف المدينة بالجهة الشرقية على مستوى حي مجمع الخير، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه حول ما نسب إليه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للوصول إلى الاسباب الرئيسية وراء هذه الفاجعة.

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