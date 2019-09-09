وهبي : بعض الوزراء كانوا يعتبرون أنفسهم فوق رئيس الحكومة

هبة بريس ـ الرباط

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها، بعد مرور أكثر من عامين ونصف من ولايتها.

وبهذا الخصوص قال النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، إن التغييرات الحكومية المرتقبة، ستطيح ببعض الوجوه المعروفة” مضيفا أن التغييرات من شأنها إعادة النظر في بعض الوزارات، كما تحذف بعض كتابة الدولة لتلحق بوزارات أخرى.

ولفت إلى أن البرلمان تناول، منذ فترة، قضية عجز الحكومة، وأنها غير متفقة فيما بينها، وتعيش في صراعات، وأنه بعض الأحيان تكون الصراعات فردية بين الوزراء” متابعا “البرلمان أكد في وقت سابق ضرورة إعادة النظر في الحكومة، خاصة في ظل استمرار الأزمة حتى الآن”.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأزمة الراهنة، أوضح عبد اللطيف وهبي، أن وجود بعض الوزراء من أحزاب مختلفة عن كاتب الدولة، يخلق نوعا من الحساسيات في القرارات، خاصة في ظل التساؤل عن سبب تكرار الوزراء من بعض الأحزاب، التي تطالب بحقها في لعب دور جديد.

وتابع “رئيس الحكومة لم يقم بالحسم اللازم في بعض القضايا، وبعض الوزراء كانوا يعتبرون أنفسهم فوق رئيس الحكومة، وفي بعض الحالات وصل الأمر لتبادل السب” يقول وهبي لـ “سبونتيك

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