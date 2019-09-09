“البيجيدي” يعزي أهالي ضحايا الفيضانات ويدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر

هبة بريس ـ الرباط

تقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالتعازي إلى أهالي ضحايا الفيضانات وذويهم، وترحمت على أرواح المواطنين والمواطنات الذين قضوا جراءها.

وأفاد موقع الحزب على الانترنت، ان الأمانة العامة للحزب نوهت، في بلاغها بما وصفته ب”الجهود المقدرة” التي بذلتها في هذه الأحداث مختلف الجهات من سلطات عمومية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني ومواطنين.

وأضاف البلاغ، أنها مناسبة لتذكير القطاعات الحكومية المعنية بضرورة تعزيز مجهوداتها لإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحولات مناخية حادة، مع دعوة المواطنين إلى مزيد من توخي الحيطة والحذر.

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد غرد فيسبوكيا متفاعلا مع فاجعة الراشيدية حيث قال ” بأسى وألم شديدين تلقيت خبر وفاة وفقدان عدد من الأشخاص في انقلاب حافلة لنقل المسافرين من الدار البيضاء إلى الريصاني صباح اليوم الأحد، بقنطرة في جماعة الخنك بإقليم الرشيدية، بعدما جرفتها سيول فيضانية ” .

وأضاف العثماني ” وإذ أسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والصبر والسلوان لذويهم، أؤكد أن السلطات المحلية والوقاية المدنية تعبأت وتم إنقاذ 27 راكبا، وتواصل البحث عن المفقودين ”

وزاد قائلا ” وبهذه المناسبة الأليمة أدعو السائقين لتوخي الحذر والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة لحفظ سلامتهم وسلامة الركاب ”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0