تفاصيل مشروع صيني لإنشاء مركز للطب التقليدي بالبيضاء‎

هبة بريس – متابعة

اتفق المغرب والصين على تسريع المحادثات بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق يتعلق بإنشاء مركز للطب التقليدى فى الدار البيضاء، سيكون بمثابة مركز مرجعى للبلدان الإفريقية فى إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

ويهدف المشروع الصيني الذي سيرى النور مستقبلا بالبيضاء إلى تقديم العلاجات التقليدية لأكبر عدد من الأشخاص، وتكوين الأطباء المغاربة والأفارقة، وتشجيع البحث العلمى و ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والصين في المجال الصحي

ويسعى المغرب الذى يتوفر على ثروة مهمة من النباتات الطبية، إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى مجالات الطب عن بعد والصحة الرقمية والصحة المتنقلة، وكذا في مجال التقنية الحيوية.

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