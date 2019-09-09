وزارة أمزازي تتفرج على فوضى رسوم التسجيل والدراسة في القطاع الخاص‎

هبة بريس – الدار البيضاء

فوضى كبيرة تشهدها المدارس و المؤسسات و المعاهد الخاصة بالمغرب خاصة في بداية الموسم الدراسي الجديد حيث ترتفع الرسوم و المصاريف بشكل كبير و تختلف من مؤسسة لأخرى بل من قسم لأخر دون أي سند قانوني يوضح الكيفية التي يتم بها تحديد هاته الرسوم و هو ما يتنافى مع القوانين المعمول بها.

و في هذا الصدد ، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عددا من أباء و أولياء أمور تلاميذ مجموعة من المدارس الخاصة قد احتجوا على الطريقة العشوائية و الفوضى التي تخيم على عملية التسجيل بداية الموسم الدراسي الحالي ، فيما راسل عدد منهم الوزارة الوصية و مديريات التعليم بالمناطق التي تنتمي لها هاته المؤسسات قصد التدخل لوضع حد للفوضى التي تشهدها.

و في الوقت الذي كان الأباء يعولون على تدخل فعلي للوزارة ، اكتفت بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراسلة مؤسسات التعليم الخاص من أجل حملها على إشهار رسوم التسجيل وأقساط التأمين بطريقة شفافة.

كما تضمنت ذات المراسلة ضرورة تسليم وصولات التسجيل إلى الآباء، والتي تؤكد عليها مجموعة من النصوص القانونية؛ من بينها قانون حرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي المتعلق بالدراسة في القطاع الخاص.

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