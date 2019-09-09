رئيس الوزراء البحريني يشيد بمتانة علاقات بلاده مع المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-09-09 - 11:31
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هبة بريس

أشاد رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الأحد 08 شتنبر بالمنامة، بمتانة علاقات بلاده مع المغرب.

وقال الأمير خليفة بن سلمان، خلال استقباله لسفير المغرب بالمنامة مصطفى بنخيي، بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا بالبحرين، أن “العلاقات البحرينية – المغربية تتسم ببعدها التاريخي ووشائجها الوطيدة التي ترتكز على دعائم قوية وراسخة من التفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين”.

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤول البحريني عن “اهتمام مملكة البحرين بتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع المملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات، في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في الوصول بمجالات التعاون إلى المستويات التي تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين”.

كما أشاد رئيس الوزراء البحريني بالجهود التي يقوم بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس في تعزيز العمل العربي المشترك.

من جهته، قال بنخيي خلال اللقاء، إن المغرب حريص على تعزيز التضامن والتشاور مع مملكة البحرين وتوطيد عرى التعاون في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خلفية، قد استقبل، مؤخرا بالمنامة، سفير المملكة المغربية الجديد مصطفى بنخيي، الذي سلمه أوراق اعتماده كسفير لجلالة الملك لدى مملكة البحرين.

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