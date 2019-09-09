بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 6 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية

نُشر بتاريخ :  2019-09-09 - 10:21
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هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة بكل من طانطان والعيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليلة السبت، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ميدان تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، امس الأحد، أن هذه العملية مكنت من توقيف خمسة من المشتبه فيهم بمنزلين بمدينة طانطان، وبرفقتهم أربعة مرشحين للهجرة السرية من جنسية مغربية، قبل أن يتم توقيف شريكهم السادس على متن سيارة أجرة بمدخل مدينة العيون.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية محليا ودوليا.

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2 تعليقان

  1. Karima

    في 13:28

    متى سنسمع بتوقيف أعتى العصابات الإجرامية و المشرملين

  2. kamil

    في 17:21

    البلاد بكاملها أصبحت كمحطة ولاد زيان تعج بالمهاجرين .فلا نظن هناك حاجة إلى مهربين.الحدود يضهر أنها مفتوحة على مصراعيها.

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