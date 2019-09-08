تبليغ عن التخدير ب”الغبرة” يقود إلى ضبط علاقة غير شرعية في شقة بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أوقفت المصالح الشرطية بالجديدة، اليوم الأحد، شابا وشابة يرتبطان بعلاقة غير شرعية. حيث أخضعتهما الضابطة القضائية للبحث، في انتظار إحالتهما بمقتضى مسطرة تلبسية، على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن فتاة تدعى (س.)، تنحدر من دوار “العتامنة” بالجماعة الترابية “مولاي عبد الله” بإقليم الجديدة، سارعت، في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، إلى التبليغ لدى الدائرة الأمنية التي كانت تؤمن مهام المداومة، عن شاب يدعى (م.)، يقطن بعاصمة دكالة، قضت المبيت بمعيته في شقة بعمارة سكنية في شارع ابن خلدون، في ملكية صديق له مقيم في ديار المهجر، وذلك بعد أن تفاجأت، عند استيقاظها صباحا، ب”رغوة” تخرج من فمه، فظنت أنها استنشق “الغبرة” (المخدرات القوية).

وعلى إثر التبليغ، انتقلت برفقتها الضابطة القضائية على متن سيارة الشرطة إلى المنزل المبلغ عنه، والمستهدف بالتدخل الأمني، حيث تبين، بعد مداهمة الشقة، ومعاينة الشاب، أن حالة التخدير غير موجودة؛ لكن بالمقابل اتضح لها أن الشابين هما خليلان يرتبطان بعلاقة غير شرعية. حيث اقتادتهما المتدخلون الأمنيون، بحضور السلطة المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الثانية، جراء تصفيدهما، إلى المصلحة الأمنية، حيث تم إيداعهما بتعليمات نيابية تحت تدابير الحراسة النظرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0