تدوينة أستاذ يُجرم الاختلاط بين الجنسين في المدارس تثير سخطا عارما

هبة بريس _ الرباط

اثارت تدوينة شخص يدعى رضوان شكداني يقدم نفسه على أنه أستاذ وباحث في العلوم الشرعية و“مهتم بالملف الإلحادي والعلماني”، والتي يحث فيها على تطبيق قانون ل”فصل الذكور عن الإناث في المدارس”،(اثارت) موجة انتقادات واسعة وصلت خد وصف المعني بالامر بالمتشدد.

وخلفت تدوينة المعني بالامر ردود أفعال قوية من نشطاء “الفايسبوك” الذين اتهموه ب”التطرف” والتشجيع على “التميز” في حين أعلن السلفي حسن الكتاني، عن تضامنه معه.

الاستاذ لم يقف صامتا أمام هذا السيل من الإنتقادات ، حيث قال في تدوينة أخرى أنه توصل بعشرات رسائل السب والتهديد ممن وصفهم ب”العلمانيين” بسبب مطلبه معتبرا أن ما قاله يدخل في إطار حرية التعبير، وواصفا إياهم ب”البعير”.

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