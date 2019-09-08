تدوينة أستاذ يُجرم الاختلاط بين الجنسين في المدارس تثير سخطا عارما

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هبة بريس _ الرباط
اثارت تدوينة شخص يدعى رضوان شكداني يقدم نفسه على أنه أستاذ وباحث في العلوم الشرعية و“مهتم بالملف الإلحادي والعلماني”، والتي يحث فيها على تطبيق قانون ل”فصل الذكور عن الإناث في المدارس”،(اثارت) موجة انتقادات واسعة وصلت خد وصف المعني بالامر بالمتشدد.
وخلفت تدوينة المعني بالامر ردود أفعال قوية من نشطاء “الفايسبوك” الذين اتهموه ب”التطرف” والتشجيع على “التميز” في حين أعلن السلفي حسن الكتاني، عن تضامنه معه.
الاستاذ لم يقف صامتا أمام هذا السيل من الإنتقادات ، حيث قال في تدوينة أخرى أنه توصل بعشرات رسائل السب والتهديد ممن وصفهم ب”العلمانيين” بسبب مطلبه معتبرا أن ما قاله يدخل في إطار حرية التعبير، وواصفا إياهم ب”البعير”.
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المجموع 10 آراء
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Ahmed Doubal
في 21:53
Ta place se trouve parmi les Talibans pas parmi les marocains.
Ahmedelhaderi
في 22:37
لو كان الاختلاط ذا منفعة لما دعا الاروبيون لفصل الذكور عن الاناث في الفصل ايها التافهون
محمد فاس
في 23:20
هناك مؤسسة ذات صيت مشهور في بريطانيا قررت بعد دراسة علمية الفصل بين الجنسين خلال الفترات التعلمية، أي خلال الفصل، ولاقت هذه المبادرة ردود أفعال جد إيجابية خاصة من لدن الفتيات الائي عبرن عن سعادتهن و عن تركيزهن أكثر في التعلم.
هذا يحصل في أعرق الديموقراطيات، يا أيها المتشدقون بالحداثة.
مغربي
في 23:29
سبحان الله العظيم، اصبح المعقول تشددا وتطرفا، اسال الله العظيم ان يعلم جاهلنا
oujda
في 23:39
c’est son avis , il est libre
سعيد
في 23:46
لقد اصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا
لك الابحاث والتجارب التي قام بها علماء الاجتماع تحث على الفصل بين الجنسين في الفصول الدراسية
hicham
في 00:23
الحقيقة لا تعليم في المغرب : المستوى ضعيف والمدرس إما ضعيف أو لا يعرف كيف يدرس التلاميذ.المدرسة لاتطبق قوانين صارمة لمن إنحرف حتى سمعنا تلميذ قتل مدرس أوقتل صديقه،بنات المدارس جلهن نساء ومنهم من يشربن الخمرويذخن الحشيش .راتب المدرس زهيل ومستقبل التليذ منعدم فلما ينتهي من الدراسة لا شغل إما يذهب لقوارب الموت ويقتلوه شرطة البجر كما حصل للفتاة المرحومة المقتولة .ونصيحتي أن يغلقوا كل مدارس المغرب ويفتحوا الفيزا لترحيل كل الشعب ويتركوا المسؤولون في المغرب لوحدهم كما يتمنون
youssef
في 07:40
abruti
maroyassine
في 08:41
غريب امر هؤلاء الذين يسمون انفسهم حداثيين؛يتشدقون بالحريه،وينكرون عليه حرية التعبير.
كمعلومه بريطانيا والتي تعتبر احدى اعرق الدمقراطيات في العالم بدأت اولى تجاربها ف الفصل بين الجنسين في الدراسه،والملاحظات الاوليه زاد تركيز الجميع وتحسن مستوى التحصيل.
amina
في 09:01
عدد من المدارس الأوروبية طبَقَتْ نفس ما طالبَ بِهِ هذا الرجل ،لكن هذه الأفكار لا تُرضي قلوب و عادات العِلمانيين التي تربَّوا عليها و ألِفوا التَّسيُّب و العُهر و ٱنعدام الغيرة.
قنبيل
في 09:03
بنو غنمان حالهم لا تتغير اشداء على المسلمين والمصلحين رحماء على المنافقين والمفسدين، لا عجب فهذا من ذاك، هذه بلاد المسلمين حررت بالاسلام ولو كنتم في ذاك الزمان لما اصطففت الا مع الاعداء، غاب السكين وغاب العدل
youssef
في 11:53
مجتمعات تفكر فى غزو الفضاء واخرون يفكرون فى التفرقة بين الجنسين ماذا اعطيتم للانسانية لم تصنعوا ولو ابرة واحذة الجهل و التخلف واتباع الخرافات اضافة الى بعض التعليقات التى تعبر على مستوى اصحابها الفكرى طبعا من لا يقر لم يختلط بالمجتمعات المتحضرة كيف يكون مستواه امة ضحكت من جهلها الامم فى الوقت الدى يتسابق العلماء لصناعة اذوية لمقاومة السرطانات والامراض الفتاكة و التسابق للابتكارات و الاختراعات .تجذ اخرون ليس لديهم سوى الحرام والحلال الكبت الجنسى الجهل المعلوماتى فقر الفكر يؤدى الى التطرف والهروب من واقع الحياة وانحسار الفكر فى الكلام عن عذاب القبر و السبعين حورية و……..