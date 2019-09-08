شرطي مرور يُحرر مخالفة في حق زوجة والي أمن تطوان

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

افادت مصادر متطابقة ل “هبة بريس” أن شرطي مرور يعمل بفرقة السير والجولان التابعة لولاية امن تطوان قام بتحرير مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها باحد شوارع مدينة الحمامة البيضاء في حق زوجة المسؤول الاول على جهاز الامن الوطني بالاقليم.

وذكرت ذات المصادر ان الشرطي وجد نفسه في موقف صعب بعدما تأكد من هوية سائق السيارة التي اتضح انها زوجة محمد الوليدي والي امن تطوان، حيث عمد الى اخبار رئيسه ليتلقى بعدها اتصالا مباشرا من محمد الوليدي يامره بتطبيق المسطرة المعمول بها وتحرير المخالفة مع تاكيده على عدم التساهل في تطبيق القانون.

وكانت واقعة مماثلة لشقيقة المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي الذي امر بتحرير مخالفة المرور في حق شقيقته، وحرصه على التطبيق الحرفي للقانون اعمالا لمبدأ “القانون يطبق على الجميع”.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3