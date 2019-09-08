أمانات “البّام” بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتبرأ من لقاء “تيار المستقبل” وتساند بنشماس

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

وصفت الامانات الاقليمية الخمسة (وزان، شفشاون ،المضيف ، تطوان ،الفحص انجرة) من أصل ثمان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، لقاء “تيار المستقبل” بعاصمة البوغاز بانه ضرب للمؤسسات وتحدي صارخ للنظامين الأساسي والداخلي، ولمقررات اللجان الدائمة، خاصة لجنة التحكيم والأخلاقيات.

واعتبرت الامانات الاقليمية ان اجتماع اللجنة التحضيرية و”تيار المستقبل” بانه يعمق الشرخ الحاصل داخل حزب الاصالة والمعاصرة في جهة تعد من اكبر الجهات التي تمكن حزب الجرار من ترؤسها.

وفي الوقت الذي حاول فيه “تيار المستقبل” حشد مناصريه بمدينة طنجة باسم “اللجنة التحضيرية” ، اصدر الأمناء الإقليميون الخمسة ، بيانا يتبرؤون فيه مما أسموه «اللقاءات خارج المقتضيات القانونية»، مؤكدين أن الأمانات الإقليمية بالجهة هي المسؤولة قانونا وتنظيميا، وأن عقد لقاء باسم «اللجنة التحضيرية» يعتبر باطلا من الناحية القانونية.

واعتبر الامناء الاقليميون الخمسة احتماع طنجة بانه انحراف عن المنهجية الديمقراطية التي اعتادوا العمل بها داخل الحزب وداخل الأمانة الجهوية مستغربين من البيان الثلاثي الصادر باسم المجلس الوطني واللجنة التحضيرية والأمانة الجهوية، مؤكدين أن ذلك يشكل سابقة خطيرة، في إشارة إلى توقيع بلاغ باسم المجلس الوطني والأمين الجهوي واللجنة التحضيرية.

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