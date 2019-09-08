فاجعة الراشيدية .. لفتيت يحل بمكان الحادث للوقوف على عملية البحث عن المفقودين ومواساة عائلاتهم

هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حل قبل قليل بمكان انقلاب حافلة للمسافرين على مستوى “واد دمشان” بجماعة الخنك اقليم الراشيدية.

ووصل وزير الداخلية الى مكان الفاجعة، للوقوف على عملية البحث عن باقي المفقودين الذين جرفتهم السيول، وكذا لمواساة عائلاتهم وأقاربهم.

وذكر مصدر محلي، أن وزير الداخلية أول مسؤول حكومي وصل الى مكان الفاجعة، مشيرا الى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، اكتفيا بنشر تدوينات “فيسبوكية” عبرا من خلالها على تعازيهما لعائلات وأسر الضحايا.

هذا ويشار الى أن عملية البحث للعثور عن باقي المفقودين المفترضين لا زالت متواصلة الى حدود الساعة، حيث قامت السلطات تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين

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