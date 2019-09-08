المديرية تتفاعل مع مقال “هبة بريس” وتوقف سيدة “السيليسيون” وأبنائها بسلا

هبة بريس ـ الرباط

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الجاري، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، وهم سيدة واثنان من أبنائها، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج مادة اللصاق المستعمل في التخذير.

وجرى ضبط المشتبه فيهم متلبسين بترويج أنابيب اللصاق المستعملة في التخدير بحي الرحمة بمدينة سلا، قبل أن تقود عملية التفتيش المنجزة بمنزلهم الكائن بنفس الحي إلى حجز 24 علبة من هذه المادة المخدرة، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام العدالة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

هذا وكانت هبة بريس، قد توصلت بشكايات من عدد من المواطنين بحي الرحمة بمدينة سلا، والذين طالبوا بضرورة تدخل الامن لوقف نشاط المعنية بالامر الملقبة ب”مولا السيليسيون” وأبنائها.

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