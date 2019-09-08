أخرباش تدعو إلى تعزيز دور الإذاعات والتلفزات العمومية

هبة بريس

دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة لطيفة أخرباش، في تونس العاصمة، إلى تعزيز دور الإذاعات والتلفزات العمومية.

وأوضحت السيدة أخرباش خلال نقاش خصص لمستقبل وسائل الإعلام العمومية في إطار المؤتمر السادس للشبكة الفرنكوفونية لرؤساء هيئات تقنين الإعلام، المنعقد يومي 6 و7 شتنبر الجاري، بتونس العاصمة، أن “هذه الإذاعات والتلفزات العمومية تتطور باستمرار، وأضحت تقوم بدورها المحدد في سياق التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتسارعة والعميقة”.

وأبرزت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أيضا، أنه يتعين على الإذاعات والتلفزات العمومية أن ترفع في نفس الوقت، تحدي التغييرات في عادات استهلاك الإعلام، المتمثل في تعزيز عرض المحتوى الرقمي، فضلا عن تحدي التغييرات على مستوى نموذجها الاقتصادي.

وفي ذات السياق، شددت السيدة أخرباش على أهمية ديناميات المواكبة والتوعية التي تقوم بها هيئات التقنين، الواعية بالدور الأساسي الذي يقوم به المرفق العام في المجال السمعي البصري، على صعيد دمقرطة الولوج إلى الاتصال السمعي البصري، والإبداع السمعي البصري، والحفاظ على التلاحم الوطني والتربية المواطِنة.

وأشادت السيدة أخرباش من جهة أخرى، بالمشاركة القوية لرؤساء هيئات التقنين الأفارقة في أشغال هذا المؤتمر “والتي تبرز مرة أخرى وزن القارة الأفريقية في الفرنكوفونية العالمية”.

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