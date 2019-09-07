المنتخب الأولمبي يتعادل مع ضيفه مالي ويعقد مهمته في التأهل لـ”الكان”

هبة بريس - شفيق عنوري

عقد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة، من مهمته في التأهل لكأس أمم إفريقيا، بعدما تعادل بميدانه أمام ضيفه المالي، بهدف لمثله، في ذهاب الدور الثالث والأخير من تصفيات “الكان”.

وكان الضيوف السباقين للتسحيل من تسديدة قوية خلال شوط المباراة الأول، قبل أن يتمكن يوسف النصيري، من إدراك التعادل للأولمبيين في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب مراكش الكبير.

وباتت مهمة المنتخب الوطني صعبة للغاية، حين يواجه مالي بباماكو، يوم الثلاثاء، الـ10 من شهر شتنبر الجاري.

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