ترامب يعلق على صفقة السجناء بين روسيا وأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن التبادل التاريخي للسجناء بين روسيا وأوكرانيا “قد يكون خطوة أولى عملاقة نحو السلام”، مهنئا البلدين اللذين يخوضان نزاعا منذ 5 أعوام.

وبحسب ما نقلت رويترز، فإن ترامب كتب على موقع تويتر إن خبر تبادل السجناء بين موسكو وكييف “جيد جدا”.

وكان الموفد الأميركي الخاص للمفاوضات الأوكرانية كورت فولكر، قد أعرب في وقت سابق عبر تويتر عن “سروره برؤية البحارة الأوكرانيين يعودون إلى الوطن وتبادل السجناء بين أوكرانيا وروسيا”.

وأضاف: “آمل أن يساهم ذلك في دينامية جديدة من أجل عمليات تبادل أخرى للسجناء وتمديد وقف إطلاق النار وإحراز تقدم في التنفيذ التام لاتفاقات مينسك” التي وقعت العام 2015.

وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية لفرانس برس: “نرحب بمؤشرات حوار أكثر صلابة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا “دعم الجهود” التي يبذلها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي من أجل “حل دبلوماسي”.

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