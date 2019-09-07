في الجولة الأولى.. عثمان زعيتر يسقط خصمه الفنلندي باكلان بالضربة القاضية

هبة بريس - القسم الرياضي

فاز البطل العالمي عثمان زعيتر، اليوم السبت، على خصمه الفنلندي تيمو باكلان، بالضربة القاضية قبل نهاية الجولة الأولى من النزال، الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة منظمة الـ”UFC 242″ للفنون القتالية المختلطة.

ودخل زعيتر النزال بقوة حيث انهال على منافسه بوابل من الضربات قبل أن ينجح في توجيه لكمة قوية لباكلان أسقطته على الأرض، خلال الجولة الأولى، ليفوز عثمان بالمقابلة بـ”الضربة القاضية”.

وبعد نهاية النزال، أعرب زعيتر عن سعادته بالانتصار الذي حققه، كما توجه بالشكر الجزيل إلى الملك محمد السادس الذي منحه فرصة التدرب في المغرب.

وكان عثمان قد أكدت قبل يوم من النزال، أنه عازم على رفع راية المغرب في أبو ظبي، من أجل إسعاد الجماهير المغربية.

يشار إلى أن والد زعيتر، الذي يعتبره عثمان، سر نجاح الإخوان في الفنون القتالية، حضر النزال إلى جانب ابنه الآخر أبو زعيتر، من أجل تشجيع عثمان.

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