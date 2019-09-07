سيدة تلد توأماً بعمر الـ74 بعد سنوات من العقم

هبة بريس - وكالات

أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 74 عاماً توأماً من البنات في ولاية أندرا براديش، جنوب الهند، من زوجها الذي يكبرها بثماني سنوات.

وعانى الزوجان طوال حياتهما من العقم، لكن بعدما خضعت السيّدة مانجياما يارماتي للعلاج ولعملية تخصيب بالأنابيب تمكّنت من أن تحمل ومن أن تُنجب توأماً بحالةٍ صحيّة جيّدة.

وكانت مانجياما تحلم دائماً بتكوين أسرة مع زوجها، وحين حقّقت حلمها أخيراً قالت إنهما يعيشان بسعادةٍ لا تُصدّق، لكن فرحتهما لم تكتمل، إذ إنّ الزوج أصيب بسكتةٍ دماغية مفاجئة بعد يومٍ واحدٍ على ولادة ابنتيه، وهو يخضع اليوم للعلاج في المستشفى.

يُذكر أنّ السيدة الهندية وضعت طفلتيها بعمليةٍ قيصريةٍ لصعوبة مثل هذه الولادات النادرة، التي تُعتبر معجزة طبية.

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