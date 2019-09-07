خليلوزيتش ينتقد الجماهير دفاعا عن حكيم زياش

ادريس دحني – هبة سبور

انتقد وحيد حليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي بعض الجماهير التي حضرت لمتابعة مباراة الأسود ضد بوركينافاصو الودية , حيث قال أنه من العيب والمشين أن تطلق بعض الجماهير صافرات الاستهجان ضد لاعب كبير كحكيم زياش مجرد تضييعه لضربة جزاء .

وأضاف ” حكيم زياش لا يستحق هذا ! إنه لاعب رائع و التصفير عليه في بلاده ليس بالشيء الجميل أبدا .”

واكتفى المنتخب المغربي بنتيجة التعادل 1-1 أمام نظيره البوركنابي، في المباراة الأولى للناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، التي جرت مساء امس الجمعة 06 شتنبر، على أرضية ملعب مراكش الكبير.

حيث تقدم منتخب بوركينافاسو بواسطة سيريل بايالا في الدقيقة 71، قبل أن يتمكن مدافع ريال بتيس زهير فضال من تعديل النتيجة للأسود في الدقيقة 88.

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