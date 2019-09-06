تارودانت: إعتقال سبعيني متهم بإغتصاب فتاة قاصر

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أولاد برحيل-هبة بريس
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بأولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت مساء اليوم الجمعة ،متهما في السبعينيات من عمره بعدما حاول اغتصاب فتاة قاصر.
و جاء توقيف المتهم بعدما تقدم والد الضحية بشكاية للدرك الملكي ،على خلفية واقعة اغتصاب ابنته ،التي لا يتعدى عمرها ثماني سنوات .
و حسب رواية الأب فإن المتهم اعترض سبيل الفتاة التي كانت متوجهة الى أحد الدكاكين ، و أخذها الى منطقة مهجورة .لكن سيدة تدخلت مباشرة بعد سماعها لبكاء الطفلة ،حين بدأ المتهم بتحسس جسمها.
و قد تم وضع الضحية رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
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في 01:37
مراهقة متأخرةوما اكثرهم. وبنات اليوم واجب عليهم ان يحرصن من هذا النوع من الذئاب .