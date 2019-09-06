الحموشي يعين واليا جديدا لولاية أمن أكادير ومناصب أخرى شاغرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عين عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني المراقب ” مصطفى امبرضن ” واليا على ولاية أمن أكادير قادما إليها من مدينة الفقيه بنصالح بعدما كان يشغل رئيسا للمنطقة الإقليمية للأمن بذات المدينة.

الوالي الجديد لأمن أكادير ” مصطفى امبرضن ” قالت حوله مصادر ، أنه شخصية تواصلية تدرج في مناصب متعددة وتشبع بالفكر الأمني ما اكسبه خبرة كبيرة في المجال الامني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أولت اهتماما كبيرا بأكادير وعدد من المدن المشكلة لجهة سوس ماسة، عبر وضع استراتيجية أمنية استباقية لمحاربة والتصدي للجريمة ، كما أن تخصيص فرق أمنية من حوالي 300 عنصر خلال الصيف الماضي قد أعطى نتائج ايجابية على مستوى الحد من استفحال الجريمة بأنواعها .

لكن مقابل ذلك لازالت عدد من المناصب الامنية بولاية أمن أكادير شاغرة وعددها حوالي ستة مناصب، من ضمنها منصب نائب والي الامن المكلف بالامن العمومي، و نائبه الثالث المكلف بالمنطقة الامنية لاكادير الذي اعفي من مهامه مؤخرا ، وتم تنقيله الى ولاية أمن الدار البيضاء بدون مهمة، بعد ارتباط إسمه بملفات قيد التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .

و كذلك منصب رئيس المنطقة الامنية لميناء أكادير ، ومن المناصب الشاغرة كذلك منصب رئيس الفرقة الولائية للاستعلامات العامة الذي تم اعفاءه مؤخرا من مهامه، وتعينه بسطات بدون مهام.

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