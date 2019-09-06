جيمس جيانزانغ ليانغ : المغرب وجهة سياحية متميزة بالنسبة للمواطنين الصينيين

هبة بريس ـ و م ع

أكد الرئيس المدير العام لمجموعة “سي تريب”، السيد جيمس جيانزانغ ليانغ، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر وجهة سياحية متميزة بالنسبة للمواطنين الصينيين، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ليانغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد من مجموعة “سي تريب”، وهي أحد أكبر الفاعلين في القطاع السياحي بجمهورية الصين، أوضح أن المغرب يعتبر وجهة سياحية متميزة لمواطنيه خاصة بعد قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إعفاء المواطنين الصينيين من إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي المغربية، وذلك خلال الزيارة الملكية التاريخية لبيكين.

وأضاف البلاغ، أن السيد ليانغ عبر، خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين البلدين وبحث فرص جديدة للشراكة، عن ارتياحه لما لمسه خلال زيارته للمملكة من مظاهر العراقة الحضارية والعمق التاريخي والتنوع والغنى الثقافي وتوفر البنيات التحتية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الرئيس المدير العام لمجموعة “سي تريب” أعرب عن تطلع مجموعته لتطوير برامج جديدة ومتكاملة موجهة للسياح الصينيين الراغبين في زيارة المملكة، خاصة عبر الشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، تمكن من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة واستثمار الوسائط الاجتماعية الإلكترونية.

من جهته، أكد السيد العثماني على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وسعي الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تتوفر المملكة على مؤهلات متميزة تاريخية وحضارية وثقافية وبيئية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب في ملتقى القارات والحضارات، مما يجعل من المملكة وجهة سياحية هامة، وكذا بوابة رئيسية على القارة الإفريقية بفضل البنيات التحية الحديثة.

وسجل البلاغ أن الجانبين رحبا بتكثيف التظاهرات الثقافية المشتركة، من قبيل سنة المغرب بالصين وسنة الصين بالمغرب، والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في تقارب الشعبين وإعطاء دفعة قوية للسياحة بين البلدين.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

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