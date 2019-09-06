لشكر : حكومة سعد الدين العثماني ثقيلة عدديا وسياسيا

هبة بريس ـ الرباط

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن حكومة سعد الدين العثماني ثقيلة عدديا وسياسيا، وذلك تعليقا على مشاورات التعديل الحكومي الجارية.

وقال لشكر، خلال حديثه في احتفال بمقر حزبه بالرباط بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، “نحن في قيادة الاتحاد بعد أن ناقشنا خطاب عيد العرش بمدينة الدار البيضاء في مقر الجريدة وعينا جميعا بالأهمية الكبرى للأفكار والاقتراحات والتوجيهات”.

وتابع أن الأوضاع العامة والمشاريع الكبرى المطروحة تحتاج الى كفاءات أكبر، متابعا “نحن نتحمل المسؤولية في حصيلة الحكومة لكننا نعتقد أنها ثقيلة عدديا وثقيلة سياسيا”.

وفي نفس اللقاء ، قال إدريس لشكر، أن حزبه تحمل مسؤولية كبيرة في سنوات صعبة وعجاف، ونضال إمتد لسنوات. قبل ان يضيف أنه خلال خلال هذه السنين عرف الإتحاد نجاحات كبرى كما عرف إخفاقات، وخلال هذه 60 سنة أدى الإتحاد فاتورة النضال.”

وتابع لشكر مؤكدا بأن احتفال حزبه بذكرى تأسيسه الستين، يأتي » وفاءً منا لتاريخنا، وهو تقليد أخذناه عن القائد عبد الرحمان اليوسفي ».

ودعا لشكر، إلى « إعادة الدفء للعائلة الاتحادية » من خلال أفق اتحادي قائم على « المصالحة وتجميع » الحركة الاتحادية والانفتاح على الكفاءات المختلفة.

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