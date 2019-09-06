عثمان زعيتر في نزال قوي بأبوظبي

هبة بريس - الجيلالي ارناج

قام البطل العالمي عثمان زعيثر، يوم أمس الخميس، بلقاء صحفي تلاه مقابلة مع خصمه الفلندي تيمو باكلان بأبوظبي الإماراتية، فيما شهد اليوم الجمعة عملية الوزن استعدادا لنزال يوم السبت المقبل 7 شتنبر.

اللقاء الصحفي و عملية الوزن حضره شقيقه البطل العالمي أبو زعيتر الذي يعتبر هو كذلك بطلا في منظمةU F C.

عثمان زعيثر قام بتداريب مكثفة بالمغرب و أمريكا ب UFC، رفقة مدربه وأخوه البطل العالمي أبو زعيتر.

كما تجدر الإشارة إلى أن أب الإخوة زعيتر كما جرت العادة يحضر كذلك بأبوظبي فهو داعم النفسي و سر نجاح الإخوة البررة كما أكد ذلك عثمان في اللقاء الصحفي فهو كله عزم على رفع الراية الوطنية المغربية بالإمارات العربية المتحدة و إسعاد الجماهير المغربية.

فكل الأنظار متجهة إلى عثمان زعيتر يوم السبت 7 شتنبر في أول مشاركة له ب اي ف سي UFC بعد تحقيقه 11 انتصارا بدون أي هزيمة، أملا في تحقيق نفس الإنجاز داخل هذه المنظمة العالمية.

الإخوة زعيتر أصبحوا قدوة للشباب العربي و المغربي خاصة في الرياضة و الأخلاق الراقية، وقد تمت ترجمت ذلك من خلال إقامة جمعية الإخوة الرياضية لدعم الشباب و العمل الخيري و الاجتماعي بالمغرب التي يرأسها البطل العالمي أبو زعيتر .

و للاشارة يحضر رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضة القتال الحر و المختلط لحضور اللقاء العالمي ل UFC السيد حمزة هرشالي.

فكل التوفيق و الفوز للبطل العالمي المغربي عثمان زعيثر.

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