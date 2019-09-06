المحكمة الدستورية تراسل ” العثماني ” بقرار يخص ترسيم اللغة الامازيغية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه اعضاء ينتمون الى المبادرة المدنية لتفعيل اللغة الأمازيغية رسالة إلى رئيس الحكومة ” سعد الدين العثماني” و كذلك الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ” سعيد أمزازي ” متعلقة باستمرار مسلسل تغيير تخصص مدرسي اللغة الأمازيغية.

وكانت المبادرة المدنية، قد تلقت شكايات من مدرسي اللغة الأمازيغية ببعض المدن من ضمنها الداربيضاء بعد إجبار مؤسسات تعليمية أساتذة اللغة الأمازيغية على تدريس تخصصات أخرى كاللغة العربية والفرنسية.

وطالبت رسالة مكتب المبادرة المدنية لتفعيل اللغة الأمازيغية، من رئيس الحكومة بتعجيل وبشكل تشاركي في وضع مخططات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءا بمنظومة التربية والتكوين وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم .ووضع حد مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية مع اعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019/2020 يخصص لتأهيل العنصر البشري ، واللوجستيكي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة .”

وفي نفس السياق ، فقد أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس الخميس 5 شتنبر الجاري، قرار يؤكد مطابقة أحكام القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية للدستور المغربي، وعليه قامت المحكمة الدستورية بأمٍر بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني وبنشره بالجريدة الرسمية.

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