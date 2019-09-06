وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي

هبة بريس - وكالات

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن سن يناهز 95 سنة، حسب ما أعلن رئيس الدولة إيمرسون منانغاغوا الجمعة.

وحكم موغابي هذه المستعمرة البريطانية السابقة بقبضة حديد بين 1980 و2017.

وكتب منانغاغوا في تغريدة على موقع (تويتر) “أعلن ببالغ الحزن وفاة الأب المؤسس لزيمبابوي ورئيسها السابق القائد روبرت موغابي”.

وأجبر موغابي على الاستقالة في دجنبر 2017 بعد 37 عاما في الحكم بعدما تخلى عنه الجيش والحزب الحاكم، تاركا البلاد تتخبط في أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

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