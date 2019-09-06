رسميا .. اللجنة التأديبية تعاقب بانون والحواصلي

هبة بريس

أصدرت اللجنة التأديبية والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات تأديبية في حق بدر بانون لاعب فريق الرجاء وياسين الحواصلي لاعب نهضة أتليتك الزمامرة.

وجاء في بلاغ للجنة، “مثل يوم الخميس 5 شتنبر كل من بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي وياسين الحواصلي لاعب نهضة أتليتك الزمامرة، أمام اللجنة التأديبية والروح الرياضية، للاستماع إليهما حول الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي جمعت فريقيهما يوم السبت 31 غشت، برسم دور سدس عشر من منافسات كأس العرش”.

وأوضح البلاغ أنه “خلال بداية جلسة الاستماع، اعتذر اللاعبان عما صدر منهما، مؤكدان أن الأفعال التي قاما بها تتنافى وسلوك لاعب رياضي يمارس في البطولة الاحترافية”.

وبناء عليه قررت اللجنة التأديبية والروح الرياضية، يضيف البلاغ، توقيف اللاعب بدر بانون لمباراتين واحدة منها موقوفة التنفيذ وتغريمه مبلغ 1000 درهما، في حين تم توقيف اللاعب ياسين الحواصلي لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 1000 درهما.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة التأديبية، أنها ستستمع أيضا إلى سفيان الرحيمي، لاعب فريق الرجاء الرياضي، بعد نهاية التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني للاعبين المحليين.

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