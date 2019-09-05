حصة للرقية الشرعية ترسل سيدة الى المقبرة بتاونات

هبة بريس _ الرباط
اهتزت ساكنة دوار امرابطيون بتاونات امس الاربعاء على وقع حدث ماساوي إثر وفاة امرأة متزوجة في عقدها الثاني، تحت التعذيب من طرف فقيه راقي كان يخضعها لحصص من الرقية الشرعية داخل بيتها .
وأفادت مصادر محلية أن الهالكة تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، كانت قيد حياتها تعاني من اضطرابات مختلفة ومتعددة، حيث كانت تخضع لجلسة رقية شرعية بمنزلها قبل أن تلقى حتفها بين يدي الفقيه، الذي كان مستغرقا في ممارسة طقوسه التي يتخللها ضرب وتعنيف بدعوى تعذيب الجن من أجل إجباره على إخلاء جسدها.
وقد حلت عناصر الدرك الملكي بتاونات، بمنزل الضحية، حيث تم فتح تحقيق حول ملابسات الواقعة كما تم إخضاع الفقيه الراقي بدوره للمساءلة ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة باستئنافية فاس.
راشد
في 21:32
الرقية الشرعية على الانسان ان يفهما اولا ولا يجب عليه حتى ان يعتقد بها كأنها الشافي والله اعلم
فاعل خير
في 22:20
هادو ماعارفين تا وزة فالرقية لي بغا يرقي يرقي راسو براسو اما الذهاب الى هؤلاء الدجالين فامر خطير يجب قطع الطريق على هؤلاء الذين يتاجرون بالدين لي ما بغاش يرقي راسو يمشي عند طبيب نفساني اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد المرجو النشر وشكرا
مغرب العز
في 22:25
عنوان المقال ليس في محله
الرقية أمر ديني يجب احترامه
حمي
في 22:30
طرق العلاج خارج العلم و الفحص الدقيق يزكي هذه الممارسات من رقية و شعوذة على وزارة الصحة ان تزيد من توفير الخدمات للمواطنين و التفكير بجدية قبل تفاقم الاوضاع.
خرات علفقيه
في 16:35
مشيتي فيها الفقيه. حشاهاليك العفريت قتلها وحصلك.